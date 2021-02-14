Видео: снега в Москве выпало более полуметра

Этот показатель вплотную приблизился к историческому рекорду на данное число, а температура значительно ниже нормы.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По снежному покрову у нас сейчас 59 сантиметров в Москве, не хватает сантиметра до рекордных 60 сантиметров для 14 февраля. По области эта цифра болтается до 72 сантиметров. Превышение над нормой в полтора-два раза", – рассказал собеседник.

По его словам, на текущую дату февраль на 3,7 градуса холоднее нормы.

А если взять аномальные морозы на следующей неделе, превышение может быть до 4-5 градусов.

"Количество осадков перевалило за 100%. Выпало 44 миллиметра при месячной норме 36 миллиметров. Мы на 22% превысили норму к середине февраля", – рассказал синоптик.

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