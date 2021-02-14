Фото: Станцию московского метро переименовали в честь Дня всех влюбленных

Усилия пришлось приложить небольшие, ведь добавилась всего-то одна буква, но результат превзошел ожидания.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Станцию московского метро "Люблино" переименовали в честь Дня всех влюбленных, сообщается в telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

"Сегодня на всех наших станциях – атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение "Метро Москвы" поможет проложить оптимальный маршрут до станции "Влюблино", а специальные указатели – найти правильную дверь", – говорится в сообщении.

Источник напомнил, что в понедельник на этой станции покажут онлайн-концерт Feduk и Cream Soda.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova