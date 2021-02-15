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Сотрудник лаборатории за работой. Архивное фото

В Гвинее объявили о начале эпидемии Эболы

© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210215/33633234/v-gvinee-obyavili-o-nachale-epidemii-ebola.html

Всемирная организация здравоохранения сообщила о трех подтвержденных случаях заражения геморрагической лихорадкой Эбола в Гвинее.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения Гвинеи объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола на юго-западе страны в субпрефектуре Гуэке. По утверждению гвинейских властей, были приняты ограничительные меры, после того как в стране  зарегистрировали четыре случая смерти от Эболы.

Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
ВОЗ: мы можем победить COVID-19, но должны обеспечить готовность к новым эпидемиям

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что находится в постоянном контакте с соседними с Гвинеей странами – Либерией и Сьерра-Леоне, чтобы подготовить их к возможному реагированию на распространение заболевания, сообщает РИА Новости.

Нынешние случаи заражения Эболой, по данным ВОЗ, первые с 2016 года лабораторно зарегистрированные в Гвинее. Согласно предварительному расследованию, первой жертвой заболевания стала медсестра, которая скончалась 28 января. После ее похорон у шести человек были выявлены симптомы, похожие на лихорадку. Двое из них скончались, еще четверо были госпитализированы.

"ВОЗ оказывает поддержку властям по созданию инфраструктуры для тестирования, отслеживания контактов и лечения, чтобы на полную мощность запустить ответные действия", – заявила региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.

Сотрудники ВОЗ оперативно прибыли в Гвинею и сейчас помогают властям страны получить вакцину от Эболы. Образцы подтвержденных случаев также были направлены в Институт Пастера в Сенегале, чтобы определить штамм нынешнего вируса.

ВОЗ также находится в контакте с властями Кот-д`Ивуара, Мали, Сенегала и других стран, которые могут подвергнуться риску в регионе, чтобы подготовить их возможности по тестированию и отслеживанию ситуации в медицинских учреждениях.

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