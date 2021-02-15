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Дезинфекция Киевского вокзала.

Совместный проект Роспотребнадзора и ВОЗ: центр готовности к пандемиям

© Sputnik / Anton Denisov
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (108)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210215/33633968/sovmestnyy-proekt-rospotrebnadzora-i-who-tsentr-gotovnosti-k-pandemiyam.html

Глобальное распространение коронавируса нового типа показало необходимость иметь структуры быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создают Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям, сообщается на сайте российского ведомства.

"Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения приступили к созданию на базе ФКУЗ "Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" Сотрудничающего центра ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования", – говорится в сообщении.

Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
© Sputnik / Alexander Natruskin
Представитель ВОЗ в РФ привилась российской вакциной от коронавируса
Уточняется, что на основе опыта по борьбе с инфекциями Роспотребнадзор будет оказывать поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети подобных учреждений.

Организационная деятельность и тренинги ориентированы прежде всего на регион Восточной Европы и Центральной Азии. 

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (108)

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