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Автомат Калашникова АК-19 на форуме Армия-2020.

АК-19 под патроны НАТО: "Калашников" получил первые заявки

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Молдова
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Пока сообщается лишь то, что есть "большой интерес со стороны иностранных заказчиков", автомат также привлек внимание нескольких стран Ближнего Востока.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Концерн получил от зарубежных заказчиков первые заявки на поставку нового автомата АК-19 под натовский патрон, сообщил гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.

АК-19 впервые представят за рубежом на международной оружейной выставке IDEX-2021, которая пройдет 21-25 февраля в Абу-Даби.

"АК-19 использует патрон 5.56х45 миллиметров, принятый на вооружение в НАТО и широко распространенный в мире. Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок. Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают", - сказал Тарасов, слова которого приводят в пресс-службе "Калашникова".

Автомат Калашникова, архивное фото
© Sputnik
"Калашников" по российской лицензии: где производят легендарный автомат
Как добавили в концерне, автоматом также интересуются несколько стран Ближнего Востока. Другие детали не раскрываются.

Новый автомат создан на основе АК-12, который был принят на вооружение Российской армии в 2018 году. АК-19 оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.

По данным разработчиков, АК-19 надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, а также неприхотлив в обслуживании.

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