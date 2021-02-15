Шварценеггер почтил память советского тяжелоатлета Юрия Власова

Арнольд Шварценеггер трогательно простился с одним из своих кумиров – олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Юрием Власовым.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Звезда мирового кинематографа и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отдал дань памяти олимпийскому чемпиону 1960 года по тяжелой атлетике Юрию Власову, скончавшемуся на прошлой неделе.

Трогательную мини-речь в память об ушедшем в минувшую субботу спортсмене известный актер и бодибилдер разместил в своем Twitter-аккаунте.

Yuri Vlasov taught all of us that “impossible” is just a word. He was the first person to clean and jerk 200KG, and he inspired me when I met him as a young lifter in 1961. It is because of people like him that I refuse to call myself self-made. 1/ pic.twitter.com/K4qGV0rzEz — Arnold (@Schwarzenegger) February 15, 2021

"Юрий Власов учил нас всех, что "невозможно" - это просто слово. Он был первым человеком, кто поднял 200 килограммов, и вдохновил меня, когда я молодым атлетом встретил его в 1961 году. Из-за таких людей я отказываюсь говорить, что всего добился сам", – написал, в частности, Шварценеггер.

Власов скончался в субботу на 86-м году жизни. О смерти олимпийского чемпиона сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Прощание с Власовым предварительно назначено на 16 февраля в храме Боткинской больницы в Москве.

Тяжелоатлет стал олимпийским чемпионом в 1960 году в Риме, победив в тяжелой весовой категории. На его счету серебро Олимпиады 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на первенствах континента.

На протяжении карьеры он установил 31 рекорд мира и 41 рекорд Советского Союза. На Олимпийских играх 1960 и 1964 годов Власов был знаменосцем советской делегации.

После завершения карьеры он занялся литературной деятельностью. С 1985 по 1987 год возглавлял Федерацию тяжелой атлетики СССР. В 1995 году Власов стал депутатом Госдумы, а через год баллотировался на пост президента России.

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