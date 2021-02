Шварценеггер почтил память советского тяжелоатлета Юрия Власова

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Звезда мирового кинематографа и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отдал дань памяти олимпийскому чемпиону 1960 года по тяжелой атлетике Юрию Власову, скончавшемуся на прошлой неделе.

Трогательную мини-речь в память об ушедшем в минувшую субботу спортсмене известный актер и бодибилдер разместил в своем Twitter-аккаунте.

Yuri Vlasov taught all of us that “impossible” is just a word. He was the first person to clean and jerk 200KG, and he inspired me when I met him as a young lifter in 1961. It is because of people like him that I refuse to call myself self-made. 1/ pic.twitter.com/K4qGV0rzEz