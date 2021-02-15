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Илон Маск. Архивное фото.

Маск - Путину: "Было бы большой честью поговорить с вами"

© AFP 2020 / ERIC PIERMONT
Общество
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Sputnik Молдова
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Приглашение пообщаться в новой социальной сети Clubhouse адресовал российскому лидеру миллиардер Илон Маск.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Илон Маск обратился к президенту РФ в своем Twitter на двух языках, пригласив Владимира Путина пообщаться в Clubhouse - новом приложении, которое создали выпускники Стэнфордского университета. Сам Маск уже зарегистрировался там. В своем сообщении он отметил, что общение с российским лидером было бы для него "большой честью".

В Кремле отреагировали на предложение Маска, назвав его "интересным". По словам пресс-секретаря российского лидера, Дмитрия Пескова, "сначала нужно разобраться, сам президент не ведет соцсети".

"Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать", - цитирует Пескова РИА Новости.

В Clubhouse пользователи общаются исключительно аудиосообщениями. Попасть в социальную сеть в настоящее время можно только по приглашению.

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