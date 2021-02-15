Маск - Путину: "Было бы большой честью поговорить с вами"

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Илон Маск обратился к президенту РФ в своем Twitter на двух языках, пригласив Владимира Путина пообщаться в Clubhouse - новом приложении, которое создали выпускники Стэнфордского университета. Сам Маск уже зарегистрировался там. В своем сообщении он отметил, что общение с российским лидером было бы для него "большой честью".

было бы большой честью поговорить с вами — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

В Кремле отреагировали на предложение Маска, назвав его "интересным". По словам пресс-секретаря российского лидера, Дмитрия Пескова, "сначала нужно разобраться, сам президент не ведет соцсети".

"Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать", - цитирует Пескова РИА Новости.

В Clubhouse пользователи общаются исключительно аудиосообщениями. Попасть в социальную сеть в настоящее время можно только по приглашению.

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