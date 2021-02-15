Лечь и заснуть: советы врача для борьбы с бессонницей

Что делать, если считать овец уже давно устали, и теперь не заснуть даже под работающий "фоном" телевизор?

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Невыспавшийся человек никогда не назовет свой день добрым. Руководитель Центра сомнологии КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова в беседе с корреспондентом РИА Новости поделилась рекомендациями, как научить себя засыпать.

Если человек не соблюдает режим дня, использует гаджеты в вечернее время, пьет слишком много кофе - это не бессонница, а просто нарушение гигиены сна, говорит специалист. Бессонница проявляется, когда все условия для нормального сна созданы: нет шумных соседей, на улице тихо, в общем -все в порядке, но сна ни в одном глазу. Если нарушения сна присутствуют три раза в неделю на протяжении трех месяцев подряд, нужно обратиться к врачу, говорит Татьяна Сурненкова.

Заснуть "по щелчку невозможно", поскольку сон — максимально пассивный процесс. Но можно выполнить ряд рекомендаций. Вот некоторые из них:

Перед сном выключайте мобильный телефон: всплывающая реклама и негатив в интернете вызывают повышенную активацию нервной системы.

Давайте себе хотя бы небольшую, но регулярную физическую нагрузку перед сном, особенно, если у вас сидячая работа. возьмите за правило выходить из транспорта на остановку раньше, чтобы дойти пешком до дома.

Не ложитесь в постель, пока спать действительно не захочется. Лучше глубоко проспать два часа, чем пролежать в постели шесть часов, из которых большая часть времени уйдет на попытки заснуть.

Не наедайтесь. Многие, кто приходит с работы поздно, плотно ужинают. Лучше этого не делать: даже если вы быстро заснете, сон будет поверхностным и неполноценным. Перекус перед сном должен быть легким.

Если вы трудитесь посменно, лучше выбирать стабильный график – либо только ночной, либо только дневной: нежелательно работать "день-ночь" или "ночь-день".

"Употребляйте кофеин в первой половине ночной смены, — советует Татьяна Сурненкова. — Многие в течение всей ночи пьют кофеин, но это ухудшает дневное засыпание. Затем тонизируйте себя холодной водой, физической нагрузкой – побегайте на месте, попрыгайте. Это работает не хуже кофеина. Плюс в ночную смену всегда нужно пить много воды".

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После ночных смен максимально ограждайте себя от света: утренний свет — мощный стимулятор для того, чтобы организм бодрствовал. По дороге домой лучше надевать черные очки и сразу ложиться спать.

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