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Исследования вируса

В Конго стартовала вакцинация от Эболы

© REUTERS / Olivia Acland
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210215/33643635/v-kongo-startovala-vaktsinatsiya-ot-eboly.html

Новое заражение лихорадкой Эбола выявили в Демократической Республике Конго - первый случай после того, как в ноябре там завершилась 11-я вспышка лихорадки.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Кампания по вакцинации от геморрагической лихорадки Эбола официально стартовала в Демократической Республике Конго. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter регионального отделения ВОЗ в Африке.

​"Кампания по вакцинации от Эболы официально стартовала в Бутембо в Демократической Республике Конго спустя всего неделю после возрождения вируса. Первыми вакцину получили медицинские работники в медцентре Матанда, где лечили первого пациента с Эболой", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Шприц и ампула в руках медика
© Fotolia / BillionPhotos.com
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Ранее ВОЗ сообщила о вспышке Эболы в Гвинее. Там с конца января было выявлено не менее 7 случаев заражения вирусом. Эксперты Всемирной организации здравоохранения работают с правительствами соседних с Гвинеей государств, чтобы подготовить их к мерам по предотвращению распространения заболевания.

Смертность от лихорадки Эбола превышает 50%.

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