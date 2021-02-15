В Конго стартовала вакцинация от Эболы

Новое заражение лихорадкой Эбола выявили в Демократической Республике Конго - первый случай после того, как в ноябре там завершилась 11-я вспышка лихорадки.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Кампания по вакцинации от геморрагической лихорадки Эбола официально стартовала в Демократической Республике Конго. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter регионального отделения ВОЗ в Африке.

🇨🇩:#Ebola vaccination campaign officially launched in #Butembo #DRC — just one week after the resurgence of the virus. Health workers at Matanda health centre, where the first Ebola patient was treated, were the first to be vaccinated. pic.twitter.com/tNucuLpkrC — WHO African Region (@WHOAFRO) February 15, 2021

​"Кампания по вакцинации от Эболы официально стартовала в Бутембо в Демократической Республике Конго спустя всего неделю после возрождения вируса. Первыми вакцину получили медицинские работники в медцентре Матанда, где лечили первого пациента с Эболой", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Ранее ВОЗ сообщила о вспышке Эболы в Гвинее. Там с конца января было выявлено не менее 7 случаев заражения вирусом. Эксперты Всемирной организации здравоохранения работают с правительствами соседних с Гвинеей государств, чтобы подготовить их к мерам по предотвращению распространения заболевания.

Смертность от лихорадки Эбола превышает 50%.

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