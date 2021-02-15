ООН рассказала о рисках дефицита продовольствия в 2021 году

По мнению Организации объединенных наций, нынешний год принесет более серьезные угрозы, связанные с нехваткой продуктов питания.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В 2021 году бедные страны рискуют столкнуться с еще более острым, чем годом ранее, продовольственным кризисом. Это обусловлено повышением цен на продукты из-за пандемии коронавируса. Информацию в интервью газете Guardian представила специальный посланник ООН по вопросам Саммита по продовольственным системам 2021 года Агнес Калибата.

"Продовольственные системы сократились из-за COVID-19. Продукты подорожали, а в некоторых местах стали недоступны людям. Вопрос продовольствия в этом году стоит острее, чем в прошлом", - заявила спецпосланник, которую цитирует РИА Новости.

Основной удар испытали рынки: из-за введения режима карантина были закрыты продуктовые базары, что привело к ухудшению положения фермеров, отметила специалист.

Говоря об африканских странах, Агнес Калибата отметила: положение таких государств, как Кения, Сомали и Эфиопия, столкнувшихся со значительным увеличением цен на продукты и дефицитом продовольствия, осложняется и ожидающимся серьезным сезоном засухи.

По ее мнению, в прошлом году продовольственные системы смогли выдержать нагрузку: правительства учли рекомендации ООН касательно недопустимости закрытия границ или установления тарифов, были собраны хорошие урожаи. Однако за прошедший год люди исчерпали свои ресурсы в виде продуктов, финансовых средств, помощи родственников и сейчас столкнутся с кризисом в одиночку, без поддержки.

"В этом году ввиду экономического спада мы сталкиваемся с более серьезными угрозами. Это происходит по всем миру, везде", - приводит в заключение газета слова Калибаты.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в июле 2020 года выпустили отчет, в котором назвали 27 стран, находящихся под угрозой возможного продовольственного кризиса в связи с COVID-19. По оценкам международных экспертов, первые признаки мирового продовольственного кризиса могут появиться в течение 20 лет.

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