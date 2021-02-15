"Спутник V" в Канаде назвали научным триумфом России

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Крупной научной и дипломатической победой России назвала интерес к вакцине от коронавируса "Спутник V" обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско, пишет РИА Новости.

Когда прошлым летом Россия объявила о разработке первой в мире вакцины от коронавируса, за рубежом препарат приняли в штыки, напомнила журналистка. Она также отметила, что на Западе российских ученых попытались уличить в нарушении стандартов и практик, установленных международным научным сообществом.

"Спутник V" быстро стал раздражителем в гонке вакцин, которую Россия, как она утверждала, выиграла", — говорится в статье.

Однако за полгода "большая ставка Кремля" окупилась как с научной, так и с коммерческой и дипломатической точек зрения. "Спутник V" востребован не только союзниками России, но и в Европе, где ее уже предлагают производить, констатировала журналистка.

"У Кремля много проблем в других областях, но это безупречная и бескомпромиссная победа, за которую он может ухватиться", — считает политолог, эксперт по политике в области здравоохранения в Университете Содружества в Ричмонде Джудит Твигг.

Масштабный разворот общественного мнения о российской вакцине случился в начале февраля, когда авторитетный научный журнал The Lancet пришел к выводу, что вакцина так же эффективна, как и Pfizer и Moderna, напомнила Альтереско. Этого оказалось достаточно, чтобы спустя месяцы неопределенности распространился повальный спрос на "Спутник V", а портфель заказов заполнился.

Обозреватель обратила внимание на высказывания главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана о том, что вакцины "не имеют гражданства". Президент Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что решение о вакцине основывается на науке, а не политике, напомнила журналистка.

Даже несмотря на обострение в отношениях между Россией и Западом, Европейское агентство лекарственных средств работает над тем, чтобы утвердить "Спутник V" к концу весны, отметила она.

В развивающихся странах у российской вакцины позиции заметно сильнее, сказала Альтереско. При цене в десять долларов за дозу препарат оказался вдвое дешевле конкурентов.

"Спутник" становится заманчивым, если не единственным вариантом в ожидании поставки доз, обещанных вакцинным фондом ВОЗ COVAX, который создавался для оказания помощи бедным странам", — констатировала обозреватель.

"Я думаю, что было бы полезно сохранить "Спутник" в качестве опции и посмотреть, может ли он быть полезен и спасать жизни в Канаде — вот в чем цель в конце концов", — заявил специалист по разработке вакцин и бывший член канадской рабочей группы по вакцинам от COVID-19 Гэри Кобингер.

Научный успех России в создании "Спутника V" неоспорим, это настоящий "дипломатический переворот", создающий потенциал для распространения влияния и мягкой силы на международной арене, уверена Джудит Твигг.

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