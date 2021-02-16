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Медработник в защитном костюме. Архивное фото

Новый штамм коронавируса обнаружен в десяти странах

© AP Photo / Czarek Sokolowski
Общество
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Sputnik Молдова
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Британские ученые сообщили об обнаружении новой разновидности коронавируса с "потенциально тревожным набором мутаций".

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Еще один штамм коронавируса выявлен в Дании, Великобритании и других странах, сообщает Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.

Алла Токарчук.
© Sputnik / Mihai Caraus
Токарчук: ожидать ли "молдавскую мутацию" коронавируса

Новая разновидность вируса была названа B1525. Случаи заражения уже были зафиксированы в Великобритании (не менее 32), в Дании — 35, в Нигерии — 12, в США и Франции — семь и пять соответственно. Также около пяти пациентов зарегистрированы в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

Британские исследователи заявили, что новый штамм обладает "потенциально тревожным набором мутаций", сообщает РИА Новости.

В частности, исследователей беспокоит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в бразильском и южноафриканском вариантах и, по мнению специалистов, делает вирус более устойчивым к антителам.

В середине декабря 2020 года стало известно, что в Великобритании появилась новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Позже британские власти сообщили, что она распространяется быстрее и требует от населения более тщательного соблюдения карантинных мер.

Взаимодействие вируса SARS-CoV-2 с клетками-хозяевами.
© Photo : SCIGRAPHIX / S. Westermann
Исследование: новые штаммы коронавируса умеют уклоняться от антител

Доказательств, что новый штамм более смертоносен или чаще вызывает тяжелое течение заболевания, ученые не нашли. Тем не менее ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.

За последние месяцы случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 80 странах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины будут эффективны против нового штамма COVID-19.

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