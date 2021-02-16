Российский аэромобильный мини-броневик: "Ласок 4-П" удивил экспертов из США

Американский аналог журнала "За рулем" высказал свое мнение о техническом и дизайнерском решении машины.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. В США новый российский сверхкомпактный бронеавтомобиль "Ласок 4-П" назвали "мобильным чумным доктором", пишет The Drive.

"Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так", — признались авторы статьи, добавив, что "Ласок 4-П" можно было бы использовать для съемок фильмов Тима Бертона.

Они объяснили "странную эстетику" автомобиля возможностью транспортировать его с помощью вертолета Ми-8. Другая причина может состоять в том, что V-образный корпус предназначен для защиты автомобиля от взрывных устройств и мин.

Разработавшая новинку российская компания "Инновационное Шасси" сообщает, что при проектировании "Ласок 4-П" использовался "детальный анализ боевых действий в различных локальных конфликтах", машина предназначена для использования спецназом, передовыми боевыми и разведывательными группами для патрулирования и поддержки инженерных и штурмовых подразделений, в том числе в горной и пересеченной местности.

Пользователи социальных сетей не остались в стороне и активно комментируют внешний вид российской бронемашины.

"Похоже на ретро-бронетранспортер", — написал один из пользователей.

"Чтобы продумать все тонкости, было вложено много усилий. Создатели предпочли функциональность внешнему виду", — подчеркнул второй.

"Хотел бы приобрести такой. Сколько стоит?" — спросил третий.

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