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Аэромобильная легкая бронемашина Ласок 4-П.

Российский аэромобильный мини-броневик: "Ласок 4-П" удивил экспертов из США

© Photo : ПКЦ "Инновационное Шасси"
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210216/33651507/rossiyskiy-aeromobilnyy-mini-bronevik-lasok-4-p-udivil-ekspertov-iz-usa.html

Американский аналог журнала "За рулем" высказал свое мнение о техническом и дизайнерском решении машины.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. В США новый российский сверхкомпактный бронеавтомобиль "Ласок 4-П" назвали "мобильным чумным доктором", пишет The Drive.

"Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так", — признались авторы статьи, добавив, что "Ласок 4-П" можно было бы использовать для съемок фильмов Тима Бертона.

Они объяснили "странную эстетику" автомобиля возможностью транспортировать его с помощью вертолета Ми-8. Другая причина может состоять в том, что V-образный корпус предназначен для защиты автомобиля от взрывных устройств и мин.

Самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2с38 Деривация-ПВО
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Разработавшая новинку российская компания "Инновационное Шасси" сообщает, что при проектировании "Ласок 4-П" использовался "детальный анализ боевых действий в различных локальных конфликтах", машина предназначена для использования спецназом, передовыми боевыми и разведывательными группами для патрулирования и поддержки инженерных и штурмовых подразделений, в том числе в горной и пересеченной местности.

Пользователи социальных сетей не остались в стороне и активно комментируют внешний вид российской бронемашины.

"Похоже на ретро-бронетранспортер", — написал один из пользователей.

"Чтобы продумать все тонкости, было вложено много усилий. Создатели предпочли функциональность внешнему виду", — подчеркнул второй.

"Хотел бы приобрести такой. Сколько стоит?" — спросил третий.

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