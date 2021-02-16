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Сотрудники подразделений специального назначения. Иллюстративное фото.

Видео: ФСБ задержаны "финансисты" боевиков

© Sputnik / Igor Zarembo
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0b/32856467.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210216/33652837/video-fsb-zaderzhany-finansisty-boevikov.html

В течение ряда лет деньги собирали под видом благотворительности, а затем переводили их на нужды террористов за рубеж.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Спецоперацию ФСБ по ликвидации ячейки в Крыму и Татарстане, собиравшей деньги для боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ, сняли на видео.

На кадрах показан момент задержания.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что с 2015 по 2019 годы задержанные собирали деньги под видом благотворительности, а затем переводили их на нужды боевиков за рубеж.

Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

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