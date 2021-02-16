"Будет – это однозначно": Песков о параде Победы в 2021 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт его проведения, однако дата пока под вопросом.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. В Кремле заявили, что в 2021 году парад Победы будет обязательно проведен. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

Он уточнил, что парад Победы в 2021 году однозначно состоится, однако сроки его проведения пока под вопросом.

"Вы знаете, что даже в 2020 году парад был. Поэтому парад будет, никаких сомнений нет", – сказал Песков.

В 2020 году традиционный парад 9 мая перенесли из-за опасной эпидемиологической обстановки. В этот день состоялась лишь его воздушная часть – над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть состоялась 24 июня — именно в этот день в 1945 году был проведен легендарный Парад Победы на Красной площади.

Ограничения из-за пандемии внесли коррективы и в проведение в минувшем году шествия "Бессмертного полка". Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-марш, который транслировался на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.

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