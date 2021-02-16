Михаил Боярский попал в больницу в Санкт-Петербурге

Знаменитый артист был госпитализирован во вторник. По словам его супруги, о коронавирусе речь не идет.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. О том, что актер Михаил Боярский попал в больницу, сообщила его жена Лариса Луппиан петербургскому "Пятому каналу".

Рассказывая о причинах госпитализации, она пояснила, что просто "перестраховалась" и вызвала скорую после того, как артист почувствовал себя плохо. При этом, по словам Луппиан, о COVID-19 не может быть речи, так как Боярский привился десять дней назад. В этой связи супруга артиста не исключает, что причиной недомогания стала реакция на препарат, сообщает РИА Новости.

"Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала скорую", – сказала она.

По сведениям "Пятого канала", экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат. До этого у Боярского была температура и слабость.

Сейчас медики обследуют артиста.

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