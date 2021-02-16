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Французский суп-пюре

Фото: Должен быть в желудке: диетолог рассказал, чем полезны супы

© CC0 / Pixabay / RitaE
Общество
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Sputnik Молдова
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Существует народная мудрость, что раз в сутки суп должен быть в желудке - диетолог комментирует, так ли это на самом деле.

О пользе каждодневного употребления супа рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.Специалист утверждает: первое блюдо, поданное горячим, способствует выработке холецистокинина — гормона насыщения.

© Fotolia / Stokkete
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"Это значит, что человек может насытиться меньшим количеством еды и не провоцировать переедание. То есть он будет в хорошей форме без ожирения", — уточняет она.

При этом супами-пюре увлекаться не стоит, говорит Зухра Павлова, так как необходимо давать нагрузку зубам. Кроме того, такие супы быстрее усваиваются. "В этом случае запасается больше энергии, чем хотелось бы", — объяснила эксперт.

Крем-суп будет "суперполезным", если его приготовить не на мясном бульоне и с большим количеством зелени, отметила диетолог.

Кроме крем-супов в ежедневном рационе должны быть и вполне традиционные, известные всем первые блюда. Вот рецепты некоторых из них.

Финская уха

Карельское и финское национальное блюдо, может встречаться под названиями молочная уха или норвежский суп. Для ухи по-фински нужно сварить рыбный бульон, добавить туда филе красной рыбы, картошку, морковь, немного обжаренный лук, перец.

© Fotolia / Lipatoffa72
Рыбный суп в тарелке
Затем в кастрюлю заливаются сливки (их часто загущают небольшим количеством муки), суп доводится до кипения и снимается с огня. Подавать можно с долькой лимона и укропом.

Солянка

Солянка – настоящий хит постсоветского пространства. Этот суп можно сварить из того, что осталось в холодильнике после праздников, поэтому вариаций его приготовления очень много.

Вот один из рецептов: говядину на косточке и копченые свиные ребра залить водой и довести до кипения, затем снять пену, положить очищенную луковицу и снова довести до кипения. Когда бульон будет готов, его нужно процедить, а мясо нарезать соломкой.

Суп солянка
© CC0 / Pixabay
Суп солянка

Точно так же нарезаем колбаски и соленые огурцы. Далее необходимо приготовить зажарку из лука с добавлением томатной пасты. Все нарезанное отправляется в кастрюлю и за 10 минут до готовности добавляются маслины, несколько тонких долек лимона и зелень.

Хаш

Хаш – традиционное блюдо армянской кухни, упоминается в армянской литературе еще с XI века. Это наваристый, вязкий несоленый мясной бульон, приготовленный из вымоченных говяжьих ножек (вывариваются 6-8 часов). Едят его исключительно горячим (иначе он начнет застывать - как холодец). В процессе приготовления мясо не отделяют от костей.

Хаш
© CC BY-SA 3.0 / Chaojoker / Khash
Хаш

К хашу подают соль, измельченный чеснок, подсушенный тонкий лаваш, зелень, тертую редьку и водку.

Том ям

Тайский суп становится все популярнее в Европе, он в меру острый и немного сладкий. Есть несколько рецептов его приготовления, но самым известным считается том ям кунг – с креветками.

© CC0 / Pixabay
Суп Том-ям

Чтобы приготовить этот суп, нужно предварительно сварить куриный бульон, а потом добавить в него имбирь, лемонграсс, перечную пасту и рыбный соус. Через положить креветки, грибы, перец чили, влить кокосовое молоко. Довести до кипения и добавить сок лимона или лайма, крупно нарезанную кинзу, после чего снять с огня.

Борщ

Борщ – еще один лидер по популярности. Происхождение его неизвестно, но упоминания о борще встречаются еще в 16 веке. Единого рецепта нет: во многих местах его готовят по-разному.

Тарелка с борщом
© CC BY-SA 2.0 / Alpha / Beetroot Borscht
Тарелка с борщом

Но обычно это - бульон из говядины, зажарка из лука и моркови, свекла, капуста, картофель, томатная паста, зелень. В этот суп также иногда добавляют помидоры или сладкий перец.

Гороховый суп

Гороховый суп – традиционное блюдо немецкой кухни. Сначала нужно около часа варить горох, затем добавить в кастрюлю копченые свиные ребрышки. Параллельно - пассеровать на сковороде лук, морковь и корень петрушки.

© Fotolia / Elenarui
Гороховый суп в тарелке

Как только горох сварится, в кастрюлю добавляется картофель, зажарка и различные пряности. Заправляется суп мелконарезанной петрушкой.

Шурпа

Шурпа – жирный, наваристый суп, его готовят во многих странах мусульманского мира.

Для начала повар отваривает баранину, затем достает готовое мясо, отделяет его от костей, режет кусочками и возвращает обратно в кастрюлю. Потом обжаривает лук и морковь, добавляет зажарку в суп вместе с помидорами, картофелем и сладким перцем, после чего варит еще двадцать минут. Готовый суп нужно посолить, поперчить и добавить в него зелень.

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