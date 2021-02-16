Медведев призвал придать новый импульс миграционной политике России

Трудовых мигрантов в Российской Федерации необходимо привлекать по упрощенной схеме, также необходимо уделить внимание вакцинации иностранных работников.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости придать новый импульс реализации современной миграционной политике в стране, при которой мигранты смогли бы трудиться на территории России так же, как ее рядовые граждане.

Заявление прозвучало на совещании по вопросу "О совершенствовании миграционной политики Российской Федерации, в том числе в трудовой сфере".

"Наша задача, безусловно, в том, чтобы мигранты жили в нормальных условиях вместе с гражданами нашей страны, работали в соответствии с российским законодательством и соблюдали санитарно-эпидемиологические правила", – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что эта работа важна и для развития экономики, и для сохранения социальной стабильности.

Еще один аспект миграционной политики – необходимость вакцинации прибывающих на работу в страну.

Медведев подчеркнул, что мигранты, особенно в сфере обслуживания, безусловно нуждаются в вакцинации, и российский Минздрав и Роспотребнадзор должны обратить на это особое внимание.

"Они нуждаются и в медицинской помощи, в частности, я имею в виду все, включая и вакцинацию от коронавируса иностранных работников, особенно занятых в сферах обслуживания граждан", – заявил зампред Совбеза РФ.

Он добавил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране остается непростой, особенно с учетом условий, в которых живут мигранты.

В этих условиях очень важно подготовить порядок подтверждения факта о том, что человек излечился от опасного инфекционного заболевания, такие документы должны распространяться и на иностранных граждан.

"Как я понимаю, необходимость издания такого порядка все-таки существует, об этом коллеги говорят и из правоохранительных структур, и из других контрольных структур. Отсутствует и форма специального медицинского документа, который в том числе распространяется и на иностранных граждан. Надо эти документы подготовить", – подчеркнул Медведев на совещании.

Также он призвал проработать вопрос введения упрощенного порядка легального привлечения мигрантов в те сферы экономики, которые остро ощущают нехватку трудовых ресурсов.

Медведев отметил, что сейчас криминогенная обстановка в миграционной среде в целом остается стабильной, а правоохранительным органам удалось сдержать рост криминала среди мигрантов. Как результат – в 2020 году число совершенных ими преступлений сократилось на 1,5%. Количество административных правонарушений также по отношению к 2019 году уменьшилось на 23 процента.

Зампред Совбеза РФ обратил внимание на то, что из-за пандемии возник дефицит трудовой силы в отдельных отраслях экономики: это ЖКХ, стройки, сельское хозяйство. Поэтому крайне важным он назвал привлечение трудовых мигрантов в упрощенном порядке.

"Нужно проработать вопрос о введении упрощенных порядков, по которым иностранных граждан можно было бы легально – подчеркиваю, легально, конечно, – привлекать именно в этих сферах, поскольку они являются трудодефицитными", – подчеркнул Медведев.

"Кроме того, следует более активно развивать организованные формы трудовой миграции, в том числе в рамках существующих соглашений с нашими зарубежными партнерами", - добавил он.

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