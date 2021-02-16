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Билл Гейтс.

Энергии Солнца и ветра мало: Гейтс – о ресурсе, который сохранит климат

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210216/33656542/energii-solntsa-i-vetra-malo-gtes--o-resurse-kotoryy-sokhranit-klimat.html

Достаточную генерацию без нанесения ущерба окружающей среде может сейчас обеспечить лишь один источник.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Солнечная и ветровая энергетика пока не способны быть бесперебойным источником энергии, эту функцию, а также сохранение климата сможет на себя взять только атомная энергетика, сказал основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии во вторник.

Атомный ледокол Арктика прибыл в порт Мурманска.
© Sputnik / Pavel Lvov
Фото - Вот это махина: атомный ледокол "Арктика" прибыл в Мурманск
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Гейтс заявил, что самая большая трудность для человечества - достичь климатической нейтральности к 2050 году. Это означает, что человечество прекратит увеличивать объем парниковых газов в атмосфере, а значит, сведет на нет свое негативное влияние на климат.

Основные выбросы парниковых газов связаны с энергетикой, основанной на сжигании угля, нефти и газа.

"Нам либо нужно чудо-изобретение, чтобы сделать батареи в 20 раз дешевле, чтобы позволить сезонное хранение энергии – в этом случае вы получите несколько недель без солнца и ветра, когда люди все-таки будут обеспечены теплом… Или вам нужно, чтобы 25% генерации были доступны независимо от погоды. Деление ядра и термоядерный синтез – это действительно единственные вещи, которые могут работать в таких масштабах", – сказал Гейтс.

Он также пояснил, что атомная энергетика должна быть еще дешевле и безопаснее, чтобы убедить людей в принятии этой технологии.

По расчетам специалистов, для того, чтобы обеспечить климатическую стабильность за счет сокращения выбросов парниковых газов, необходимо, в частности, увеличить совокупный объем атомной генерации в мире до 930 гигаватт к 2050 году (сейчас этот показатель составляет 393 гигаватта).

Установленная электрическая мощность одного крупного энергоблока АЭС сейчас составляет порядка одного гигаватта. Согласно данным МАГАТЭ, в настоящий момент в мире эксплуатируется 443 энергетических ядерных реактора и еще 50 строятся.

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