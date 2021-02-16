Бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 могут ввести в Германии

Правительство страны отмечает достаточное количество тестов на внутреннем рынке и хочет максимально упростить доступ к ним для населения.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. О намерениии правительства ФРГ ввести бесплатные экспресс-тесты на антитела к COVID-19 для всех граждан сообщил глава Минздрава страны Йенс Шпан, пишут "Известия".

"С 1 марта все граждане должны иметь возможность бесплатно пройти быстрый тест на антитела, который проводит обученный персонал. В настоящий момент тестов достаточно на рынке. Муниципалитеты могут поручить эту задачу своим центрам тестирования или аптекам", — написал министр в Twitter.

Вопрос доступности тестов для непрофессиональной самопроверки также решает и Минздрав. По словам Шпана, мера может обезопасить повседневную жизнь, особенно в школах и детских садах. Однако сначала тесты для самопроверки должен допустить к использованию Федеральный институт лекарственных средств и изделий медицинского назначения (BFARM).

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"Федеральное министерство здравоохранения ведет переговоры с различными производителями по этому поводу", — добавил министр.

Ранее, 15 февраля, в российском Центральном НИИ эпидемиологии сообщили о завершении разработки первой в мире тест-системы для выявления "британского" штамма коронавируса.

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Новая технология, как отметили в Роспотребнадзоре, позволяет создавать реагенты для выявления любых мутаций коронавируса, а также других инфекций, требующих массового тестирования.

В середине декабря 2020 года стало известно, что в Великобритании появилась новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Позже британские власти сообщили, что она распространяется быстрее и требует от населения более тщательного соблюдения карантинных мер.

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