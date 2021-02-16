19:11 16 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.11
  • USD17.40
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск
Взаимодействие вируса SARS-CoV-2 с клетками-хозяевами.

Какого цвета "реальный" коронавирус: что говорит наука

© Photo : SCIGRAPHIX / S. Westermann
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (124)
63 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/04/33491965.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210216/33660218/kakogo-tsveta-realnyy-koronavirus-otvet-uchenogo.html

На распространяющихся в массмедиа изображениях болезнетворный микроорганизм предстает в самых разных тонах.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Исследователи рассказали, как на самом деле выглядит молекула коронавируса. Об этом пишет Le Parisien.

​"Настоящие цвета коронавируса — черный и белый", — объяснил профессор Высшей школы социальных наук Андре Гютер, добавив, что это условно, поскольку размер молекулы SARS-CoV-2 меньше длины волны света.

Эксперт отметил, что по форме она похожа на шаровое скопление.

Медработник в защитном костюме. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Новый штамм коронавируса обнаружен в десяти странах

"Такие цвета, как красный, желтый, синий или розовый используют, чтобы лучше различать детали. То же самое касается и трехмерных изображений", – рассказал Гютер.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 108,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109 миллионов. Умерли 2,4 миллиона человек.

Больше всего зараженных зафиксировали в Соединенных Штатах, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (124)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Крепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки автомобиля КамАЗ 5490 NEO на заводе КамАЗ в Татарстане.
Фото: 45 лет лидерства – история завода "КамАЗ"
В России создали сенсорную гитару для людей с ограниченными возможностями.
Гитара, доступная всем: сенсоры помогут людям с ограниченными возможностями
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове в 2020 году резко упало
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове резко упало

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться