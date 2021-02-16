Какого цвета "реальный" коронавирус: что говорит наука

На распространяющихся в массмедиа изображениях болезнетворный микроорганизм предстает в самых разных тонах.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Исследователи рассказали, как на самом деле выглядит молекула коронавируса. Об этом пишет Le Parisien.

​"Настоящие цвета коронавируса — черный и белый", — объяснил профессор Высшей школы социальных наук Андре Гютер, добавив, что это условно, поскольку размер молекулы SARS-CoV-2 меньше длины волны света.

Эксперт отметил, что по форме она похожа на шаровое скопление.

"Такие цвета, как красный, желтый, синий или розовый используют, чтобы лучше различать детали. То же самое касается и трехмерных изображений", – рассказал Гютер.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 108,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109 миллионов. Умерли 2,4 миллиона человек.

Больше всего зараженных зафиксировали в Соединенных Штатах, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.

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