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Извержение вулкана Этна

Фото, видео: Этна проснулась: зафиксировано новое извержение

© REUTERS / Antonio Parrinello
Общество
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Sputnik Молдова
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В этот раз извержение произошло на юго-восточном склоне вулкана, потоки раскаленной лавы спустились примерно до двух тысяч метров над уровнем моря.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Во вторник сотрудники Национального института геофизики и вулканологии Италии зафиксировали новое извержение вулкана Этна, находящегося на восточном побережье итальянского острова Сицилия, пишет РИА Новости.

По данным ученых, очередное усиление активности Этны произошло в 16.10 (17.10 по Кишиневу) и сопровождалось фонтанами лавы, а также мощным выбросом вулканического пепла, который образовал огромное облако, поднявшееся примерно на километр над кратером.

Извержение характеризовалось небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб и фрагментов раскаленного шлака довольно крупного размера. Эти куски породы обрушились сразу на несколько населенных пунктов, находящихся вблизи вулкана, в частности, на селения Николози, Педара, Маскалучия и Трекастаньи.

​"Каменный дождь" нанес определенный материальный ущерб, однако данных о человеческих жертвах или раненых не поступало. Отдельные вулканические бомбы долетели даже до центра провинции Катания. В некоторых районах этого крупного города выпал вулканический пепел.

​Извержение Этны привело к необходимости закрытия воздушного пространства в районе вулкана. Администрация международного аэропорта Катании была вынуждена приостановить его работу на неопределенное время, поскольку в сложившихся условиях аэропортовые службы не могут обеспечить безопасность полетов.

​Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. В июне 2013 года она была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек.

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