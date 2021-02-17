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Внутренние помещения заброшенной тюрьмы. Иллюстративное фото.

Фото: Аукцион объявлен – желающие могут купить "небольшую тюрьму под Киевом"

© Sputnik / Михаил Тургиев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210217/33665880/photo-auktsion-obyavlen--zhelayuschie-mogut-kupit-nebolshuyu-tyurmu-pod-kievom.html

Всего Минюст страны собирается пустить с молотка более 100 объектов устаревшей пенитенциарной инфраструктуры.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Первую тюрьму выставили на продажу на Украине в рамках "большой распродажи тюрем", сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Ранее пресс-служба Минюста сообщила, что ведомство в середине февраля планирует выставить на продажу первый объект - исправительный центр в Коцюбинском под Киевом.

"Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто-то имеет лишние 220 миллионов (гривен - ред., около 7,85 миллиона долларов) и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева – welcome", – написал Малюська на своей странице в Facebook.

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© AP Photo / Hannibal Hanschke
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Всего в ходе "большой распродажи" учреждений исполнения наказаний планируется продать более 100 объектов.

Министр сообщил, что 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам, а 30% пополнят государственный бюджет. Он также анонсировал вскоре новые лоты.

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