Фото: Аукцион объявлен – желающие могут купить "небольшую тюрьму под Киевом"

Всего Минюст страны собирается пустить с молотка более 100 объектов устаревшей пенитенциарной инфраструктуры.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Первую тюрьму выставили на продажу на Украине в рамках "большой распродажи тюрем", сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Ранее пресс-служба Минюста сообщила, что ведомство в середине февраля планирует выставить на продажу первый объект - исправительный центр в Коцюбинском под Киевом.

"Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто-то имеет лишние 220 миллионов (гривен - ред., около 7,85 миллиона долларов) и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева – welcome", – написал Малюська на своей странице в Facebook.

Всего в ходе "большой распродажи" учреждений исполнения наказаний планируется продать более 100 объектов.

Министр сообщил, что 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам, а 30% пополнят государственный бюджет. Он также анонсировал вскоре новые лоты.

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