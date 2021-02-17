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Храм Христа Спасителя, здание Министерства иностранных дел РФ и Московский международный деловой центр Москва-Сити.

Регистрация российской вакцины в США: как оценивают перспективы в МИД РФ

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (125)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210217/33666122/registratsiya-rossiyskoy-vaktsiny-v-usa-kak-otsenivayut-perspektivy-v-mid--rf.html

В ходе первого телефонного разговора главы ведомства Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена стороны высказались за налаживание взаимодействия в борьбе с коронавирусом, включая сотрудничество в разработке и совершенствовании иммунопрепаратов.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Москва приветствует готовность Вашингтона совместно противостоять COVID-19, допускает возможность подачи заявки на регистрацию российских вакцин от COVID-19 в США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я допускаю все, почему бы нет. Это (коронавирус - ред.) общая проблема. И чем эффективнее совместные усилия в этой сфере, тем, наверное, лучше для всех", – заявил Рябков, отвечая на вопрос, возможна ли в перспективе подача заявки на регистрацию российских вакцин в США.

Ранее в МИД РФ по итогам первого телефонного разговора главы ведомства Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена заявили, что стороны высказались за налаживание взаимодействия в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая сотрудничество в разработке и совершенствовании вакцин.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Павел Бедняков
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"Можно только приветствовать обозначенную с американской стороны готовность этим заниматься. Если при нынешней администрации здесь не произойдет никаких изменений к худшему, то за нами дело совершенно не станет", – сказал Рябков.

Он добавил, что российские профильные структуры, как соответствующие министерства и ведомства, так и РФПИ, "очень глубоко погружены в тематику международного сотрудничества" по противодействию COVID-19.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (125)

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