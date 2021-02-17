Путин – о геноциде советского народа: "Есть вещи, которые мы не будем забывать"

Владимир Путин призвал идти вперед и объединять усилия со всеми народами Европы, но при этом не забывать и о черных страницах истории.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал геноцид со стороны захватчиков в отношении гражданского населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны черной страницей в истории.

Заявление прозвучало в среду в ходе встречи российского президента с лидерами думских фракций.

"Обращаем внимание и на те преступления, которые были совершены против гражданского населения. Это геноцид, это очевидные вещи... У меня подход к этому известен - мы, конечно, должны идти вперед, думать о будущем, объединять свои усилия с другими народами, в том числе со всеми европейскими народами, несмотря ни на какие сложности конъюнктуры сегодняшнего дня. Прошлое не должно нас тянуть назад, но есть вещи, которые мы не можем и не будем забывать", – подчеркнул Путин.

Тем не менее память о черных страницах истории в прошлом, по мнению главы российского государства, не должна помешать строить политику в будущем.

"Но это то, что заставляет нас с открытыми глазами взглянуть на сегодняшние события и строить нашу политику на будущее, чтобы ничего подобного в будущем никогда не повторилось", – заявил Путин.

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