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Владимир Путин

Путин – о геноциде советского народа: "Есть вещи, которые мы не будем забывать"

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210217/33668861/putin-o-genotside-sovetskogo-naroda-est-veschi-kotorye-my-ne-budem-zabyvat.html

Владимир Путин призвал идти вперед и объединять усилия со всеми народами Европы, но при этом не забывать и о черных страницах истории.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал геноцид со стороны захватчиков в отношении гражданского населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны черной страницей в истории.

Заявление прозвучало в среду в ходе встречи российского президента с лидерами думских фракций.

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© Sputnik
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"Обращаем внимание и на те преступления, которые были совершены против гражданского населения. Это геноцид, это очевидные вещи... У меня подход к этому известен - мы, конечно, должны идти вперед, думать о будущем, объединять свои усилия с другими народами, в том числе со всеми европейскими народами, несмотря ни на какие сложности конъюнктуры сегодняшнего дня. Прошлое не должно нас тянуть назад, но есть вещи, которые мы не можем и не будем забывать", – подчеркнул Путин.

Тем не менее память о черных страницах истории в прошлом, по мнению главы российского государства, не должна помешать строить политику в будущем.

"Но это то, что заставляет нас с открытыми глазами взглянуть на сегодняшние события и строить нашу политику на будущее, чтобы ничего подобного в будущем никогда не повторилось", – заявил Путин.

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