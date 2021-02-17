Когда лучше обойтись без чая, а когда он полезен

Кому чай просто необходим, а кому лучше отказаться от этого популярного напитка? А если чай пить привыкли, то как выбрать лучший? Отвечают специалисты.

Людям, страдающим желудочными проблемами, а также гипертоникам чай надо принимать с осторожностью - так советует диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его словам, иногда плохо переносится именно черный чай, а зеленый, напротив, хорошо усваивается. "Для людей, у которых желудки болят, бывает чай нежелателен, потому что от него повышается секреция желудочного сока и может обостриться заболевание", – отметил диетолог.

Секрет, по словам Гирнзбурга, состоит в том, что черный чай обладает выраженным тонизирующим эффектом, тогда как зеленый – противовоспалительным.

Однако при выраженном воспалении желудка к негативным последствиям могут привести оба напитка, утверждает специалист.

Чай также может стать причиной повышения давления у гипертоников, поэтому Гинзбург призвал ориентироваться на собственные ощущения при включения напитка в рацион.

Общество Черный или зеленый? Задаем эксперту глупые вопросы про чай

Однако зеленый чай входит и в пятерку продуктов, которые помогают продлить молодость. Так, во всяком случае, говорит главный внештатный врач-диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По словам специалиста, зеленый чай обладает выраженным омолаживающим эффектом.

© Sputnik Красный, желтый или зеленый: как выбрать чай

Кроме того, давно известно противораковое свойство чая. Биологи выяснили, что соединение, содержащееся в зеленом чае, стабилизирует противораковый белок — "хранитель генома", который подавляет рост раковых клеток.

А вот ученые из Медицинского университета Киото выяснили, что черный чай дезактивирует SARS-CoV-2 в слюне человека. Отмечается, что при обработке чайных листьев образуются биологически активные соединения. Они отличаются в зависимости от сорта чая. Ученые обнаружили, что галлат эпигаллокатехина, теафлавин-3,3'-дигаллат и азиненсин A способны "выключить" коронавирус.

© Sputnik Здесь всегда пора пить чай

Ученые считают, что если эффект продлится несколько часов, то чай можно рекомендовать в качестве напитка или для полосканий, чтобы снизить заболеваемость COVID-19.

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