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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

ООН высказалась за срочный план вакцинации от COVID-19 в мире

© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (127)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210217/33672899/un-vyskazalas-za-srochnyy-plan-mirovoy-vaktsinatsii-ot-covid-19.html

Заявления прозвучали в ходе заседания Совета безопасности ООН, посвященного проблеме коронавируса и вакцинации.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Срочно создать глобальный план вакцинации от коронавируса для более справедливого распределения вакцин между государствами призвал страны мира генеральный севретарь ООН Антониу Гутерреш. Разработкой плана могла бы заняться рабочая группа, созданная членами "большой двадцатки".

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© Ruptly /Sputnik/France TV/Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ); Twitter Sputnik-V
"Мы совершили ошибку": дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к "Спутнику V"

"Лишь в десяти странах использовали 75% всех вакцин от COVID-19. Между тем более 130 стран не получили ни единой дозы", - цитирует Гутерреша РИА Новости. Он призвал мировое сообщество к тому, чтобы "все и везде могли быть привиты как можно скорее".

Прогресс в деле вакцинации "крайне неравномерный и несправедливый", - также отметил генсек ООН, подчеркнув, что "особенно рискуют остаться в хвосте" пострадавшие от вооруженных конфликтов.

Для справедливого распределения вакцин, в том числе среди стран со средним и низким уровнем дохода, уже действует механизм COVAX, напомнил Гутерреш.

"COVAX требует полного финансирования. Но мы должны сделать еще больше. Миру срочно необходим глобальный план вакцинации, чтобы объединить всех, кто обладает необходимой властью, научной экспертизой, производственными и финансовыми возможностями", - сказал он.

Российским препаратом от коронавируса Спутник V
© Sputnik / Viktor Tolochko
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 По словам Гутерреша, рабочая группа сможет задействовать фармацевтические компании и ключевых игроков в данной индустрии и в сфере логистики.

"Я готов мобилизовать всю систему ООН в поддержку этих усилий. Встреча G7 позднее на этой неделе может создать импульс для привлечения необходимых финансовых ресурсов", - указал генсек ООН.

Инициативу COVAX в апреле прошлого года запустила Всемирная организация здравоохранения вместе с Европейской комиссией и властями Франции. Она призвана гарантировать сбалансированное и справедливое обеспечение стран вакцинами. В настоящее время участниками этой инициативы являются порядка 150 государств. Республика Молдова присоединилась к платформе COVAX в августе 2020 года.  

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (127)

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