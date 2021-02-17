Технологии решают все: эксперт рассказал, как изменится мир после COVID-19

Председатель фонда "Сколково" поделился своим мнением о том, как изменится жизнь людей после пандемии коронавируса и какую роль в ней будут играть высокие технологии.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Господствовавшая в 2020 году пандемия коронавируса дала импульс развитию технологий в различных отраслях, многие из которых останутся востребованными в повседневной жизни и изменят ее после снятия ограничений.

Об этом рассказал в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"Главный вопрос – что после (коронавируса – ред.)? Сочетание того, что было до пандемии, во время пандемии и того, что мы еще не знаем, что появится только после. Надеюсь, что многое хорошее, что было в жизни до перейдет и в будущую жизнь – общение между людьми, успешное технологическое развитие во многих отраслях", – считает Дворкович.

По его мнению, одной из непременных примет посткарантинной жизни неизбежно станет дистанционная работа. "Надеюсь, что не более чем 20% нашей жизни будет с этим связано. Может быть, в образовании чуть побольше, поскольку мы увидели, что рутинный материал, лекции, возможны онлайн. В бизнесе, я думаю, 20-25% работы вполне может обеспечиваться дистанционно, но остальное все должно быть реальным", – заявил глава фонда.

Он выразил уверенность, что уже сейчас мы живем в условиях бума технологий, обеспечивающих дистанционную работу, и эта область будет и в дальнейшем активно инвестироваться.

"Будут расти и инвестиции в технологии, связанные с предотвращением, профилактикой заболеваний, ранним выявлением, лечением, реабилитацией и так далее. Все это будет на переднем плане, надеюсь, мы в этом примем самое активное участие. Россия здесь должна быть на передовых ролях, есть все шансы, все возможности", – сказал Дворкович.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По всему миру были введены жесткие ограничения на пребывание в общественных местах, а за нарушение режима самоизоляции применялись наказания. Во многих странах режим ограничений все еще сохраняется, хоть и в облегченном варианте.

По последним данным университета Хопкинса, в мире выявлено уже более 109 миллионов случаев заражения, более 2,4 миллиона человек скончались.

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