Вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в еще двух странах

Российский препарат против COVID-19 "Спутник V" по количеству полученных одобрений государственными регуляторами входит в первую тройку мировых вакцин против коронавируса.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. В среду Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о том, что вакцина "Спутник V" одобрена для применения в еще двух странах.

Gabon has become the 29th country in the world and 4th state of Africa to register #SputnikV.

Le Gabon est devenu le 29e pays au monde et le 4e état d'Afrique à enregistrer #SputnikV.

Read more:https://t.co/kvM5v07OCG — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 17, 2021

Свое положительное заключение российскому препарату выдали власти Узбекистана и Министерство здравоохранения Габона. В сообщении, размещенном на сайте РФПИ, глава фонда Кирилл Дмитриев отметил: число государств Африки, желающих приобрести российскую вакцину, увеличивается.

"Спутник V" пользуется высоким спросом во всем мире и... станет важной частью национального портфеля вакцин Габона благодаря эффективности более 90%, безопасности, проверенной платформе, простой логистике и ряду других ключевых преимуществ", – заявил он.

Также 17 февраля стало известно о том, что в Бахрейне был дан старт вакцинации "Спутником V". При этом Министерство здравоохранения королевства отметило, что из-за большого количества желающих сделать прививку медучреждения были вынуждены отменить вакцинацию в порядке живой очереди и оставить возможность сделать ее, только записавшись через электронное приложение. При этом в Бахрейне доступны все имеющиеся вакцины от четырех производителей – из США, Китая, Индии и России.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Таким образом применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в 29 странах: в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.

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