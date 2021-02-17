Еврокомиссия: закрытые границы не остановили COVID-19

Заявления прозвучали на пресс-конференции, которая шла в Twitter главы Еврокомиссии, пишет RT.
Урсула фон дер Ляйен напомнила о многочисленных ограничениях, которые были введены на границах весной 2020 года.
"Тогда 17 государств — членов ЕС ввели ограничительные меры на границах... Мы тогда вынесли урок, что закрытые границы не остановили вирус, но серьёзно нарушили работу единого рынка и принесли множество проблем", — отметила она.
"Вирус научил нас, что закрытие границ не останавливает его, но мы видим множество нарушений", — подчеркнула фон дер Ляйен, призвав искать баланс между защитой здоровья населения и сохранением свободы передвижения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено уже более 109 миллионов случаев заражения, более 2,4 миллиона человек скончались.
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