Еврокомиссия: закрытые границы не остановили COVID-19

ЕК пришла к выводу, что закрытие границ не сыграло положительной роли в остановке распространения коронавируса, ударив при этом по экономике.

Факт, что полное закрытие границ между странами в первую волну пандемии коронавируса не было эффективным для остановки распространения инфекции, признала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Заявления прозвучали на пресс-конференции, которая шла в Twitter главы Еврокомиссии, пишет RT.

Урсула фон дер Ляйен напомнила о многочисленных ограничениях, которые были введены на границах весной 2020 года.

"Тогда 17 государств — членов ЕС ввели ограничительные меры на границах... Мы тогда вынесли урок, что закрытые границы не остановили вирус, но серьёзно нарушили работу единого рынка и принесли множество проблем", — отметила она.

В декабре ограничительные меры на границах ввели только четыре страны Евросоюза, а сейчас такое решение приняли девять стран, уточнила глава ЕК.

"Вирус научил нас, что закрытие границ не останавливает его, но мы видим множество нарушений", — подчеркнула фон дер Ляйен, призвав искать баланс между защитой здоровья населения и сохранением свободы передвижения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено уже более 109 миллионов случаев заражения, более 2,4 миллиона человек скончались.

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