22:39 17 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.39
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.62
Поиск
Урсула фон дер Ляйен

Еврокомиссия: закрытые границы не остановили COVID-19

© AFP 2020 / JOHANNA GERON
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (130)
66 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/1a/33386958.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210217/33675722/evrokomissiya-zakrytye-granitsy-ne-ostanovili-COVID-19.html

ЕК пришла к выводу, что закрытие границ не сыграло положительной роли в остановке распространения коронавируса, ударив при этом по экономике.

Въезд запрещен
© Sputnik / Osmatesco
Обновлен список государств, по приезде из которых надо соблюдать карантин
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Факт, что полное закрытие границ между странами в первую волну пандемии коронавируса не было эффективным для остановки распространения инфекции, признала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Заявления прозвучали на пресс-конференции, которая шла в Twitter главы Еврокомиссии, пишет RT.

Урсула фон дер Ляйен напомнила о многочисленных ограничениях, которые были введены на границах весной 2020 года. 

"Тогда 17 государств — членов ЕС ввели ограничительные меры на границах... Мы тогда вынесли урок, что закрытые границы не остановили вирус, но серьёзно нарушили работу единого рынка и принесли множество проблем", — отметила она.

Туристка в маске идет с другими.
© AFP 2020 / DAVID GRAY
Дорого без маски: в Австрии выросли штрафы для нарушителей ограничений
В декабре ограничительные меры на границах ввели только четыре страны Евросоюза, а сейчас такое решение приняли девять стран, уточнила глава ЕК.

"Вирус научил нас, что закрытие границ не останавливает его, но мы видим множество нарушений", — подчеркнула фон дер Ляйен, призвав искать баланс между защитой здоровья населения и сохранением свободы передвижения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено уже более 109 миллионов случаев заражения, более 2,4 миллиона человек скончались.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (130)

По теме

Токарчук: ожидать ли "молдавскую мутацию" коронавируса
Новый штамм коронавируса обнаружен в десяти странах
Какого цвета "реальный" коронавирус: что говорит наука


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Как писал Чехов: Поймать судака – это выше и слаще любви!.
Фото: Десятки рыбаков на льду озера Гидигич
Жилищный вопрос: почему Дональда Трампа хотят выселить из “Мар-а-Лаго”
Видео: Жилищный вопрос для экс-президента: почему хотят выселить Дональда Трампа
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове в 2020 году резко упало
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове резко упало

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться