Начались международные исследования вакцины "Спутник лайт"

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. О начале клинических испытаний однокомпонентной вакцины "Спутник лайт" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
"Сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт". Новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического "Спутника V" – наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей в несколько недель", - написал мэр.
По его словам, для вакцинации "Спутником Лайт" потребуется только один визит в поликлинику, а иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации, сообщает РИА Новости.
"Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин. Если, конечно, ранее он не проходил вакцинацию "Спутником V" и не имеет других противопоказаний", - говорится в сообщении.
Собянин добавил, что потенциальные участники испытаний пройдут медобследование.
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