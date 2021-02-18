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Начались международные исследования вакцины "Спутник лайт"

© Sputnik / Георгий Зимарев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210218/33679129/nachalis-mezhdunarodnye-issledovaniya-vaktsiny-sputnik-layt.html

Исследование новой однокомпонентной вакцины будут проведены на 4 тысячах добровольцев в 15 медучреждениях Москвы, Калининграда, Петербурга, Саратова и Смоленска.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. О начале клинических испытаний однокомпонентной вакцины "Спутник лайт" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт". Новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического "Спутника V" – наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей в несколько недель", - написал мэр.

По его словам, для вакцинации "Спутником Лайт" потребуется только один визит в поликлинику, а иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации, сообщает РИА Новости.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Илья Питалев
Названы сроки появления однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"

"Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин. Если, конечно, ранее он не проходил вакцинацию "Спутником V" и не имеет других противопоказаний", - говорится в сообщении.

Собянин добавил, что потенциальные участники испытаний пройдут медобследование.

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