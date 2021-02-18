Регистрация третьей российской вакцины от COVID-19 пройдет в феврале

Регистрация еще одной российской вакцины от коронавируса от Центра имени Чумакова РАН ожидается в ближайшие дни.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Регистрация вакцины от коронавируса, которую создали в Центре имени Чумакова намечена на 20 февраля.

Новый препарат "КовиВак" — не просто третий по счету после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны", но и третий по виду. Он был разработан на основе целого инактивированного (иногда говорят "убитого") коронавируса. При введении в организм препарат способен распознать антигенный состав вируса и запомнить, после чего в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям, пишет РИА Новости.

По мнению директора Центра имени Чумакова, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, "КовиВак" будет эффективен и против мутировавших штаммов коронавируса, поскольку в нем использован вирус целиком, а не только фрагмент его генома.

Клинические испытания начались в начале октября, пока нежелательные явления не выявлены. В январе разработчики подали документы на регистрацию.

Скоро завершится вторая фаза, дальнейшие тесты пройдут на трех тысячах добровольцев.

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