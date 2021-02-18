В Кремле рассказали о возможности совместного производства вакцины

Песков рассказал о скором запуске совместного с зарубежными партнерами производства российской вакцины, которое покроет растущий спрос на препарат по всему миру.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. В ближайшие дни должно заработать совместное производство российских вакцин от коронавируса за рубежом. Оно должно покрыть потребности других стран в препарате.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что спрос на российскую вакцину сейчас очень высок и намного превышает существующие производственные мощности, сообщает РИА Новости. На вопрос, почему РФ продает за рубеж миллионы доз вакцины "Спутник V", но при этом внутри страны вакцинация идет довольно медленно, Песков рассказал:

"Для этого сейчас ведется очень активная работа по запуску, причем в самые ближайшие дни, производства российской вакцины в ряде зарубежных стран".

"Производство за рубежом будет покрывать потребности заграницы, наше, отечественное производство работает на внутренний рынок. Еще раз повторяю: абсолютным приоритетом является наш внутренний рынок и здоровье граждан Российской Федерации", – добавил Песков.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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