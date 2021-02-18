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Наталья Гордиенко

Рядом с этим стильным мужчиной Наталья Гордиенко чувствует себя богиней

Фотография с профиля в facebook.com
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210218/33688409/ryadom-s-etim-muzhchinoy-gordienko-chuvstvuet-sebya-boginej.html

Наталья Гордиенко блеснула на светском мероприятии в Москве, показавшись в компании самых стильных мужчин России.

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Молдавская певица Наталья Гордиенко появилась в компании Филиппа Киркорова на церемонии вручения ежегодной премии GQ 100 Best Dressed, которая прошла в одном из московских ресторанов.

Премией журнала GQ награждаются самые стильные мужчины российского шоу-бизнеса. В этом году трофеи получили актер Максим Матвеев, всеми любимый ведущий Николай Дроздов, музыкант Илья Прусикин, исполнитель Даниил "Niletto" Прытков, телеведущий Александр Гудков и певец Иван Дорн.

Несколько снимков с мероприятия, на которых певица позирует с известным исполнителем и продюсером Филиппом Киркоровым, а также с другими российскими звездами, Наталья Гордиенко опубликовала на своей странице в Facebook.

"В компании Филиппа Киркорова, самого стильного мужчины, вы всегда чувствуете себя богиней", - написала Гордиенко под фотоснимком с российским певцом.

Напомним, Киркоров в этом году станет продюсером Натальи Гордиенко на конкурсе "Евровидение - 2021". Певец уже заявил, что на нынешнем международном музыкальном мероприятии он будет продюсировать только Гордиенко.

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Теги:
Наталья Гордиенко


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