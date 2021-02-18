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Медработник в Отделении интенсивной терапии больных COVID-19 во Франции

Франция: больше трети заболевших COVID - с "британцем"

© REUTERS / Eric Gaillard
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (139)
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Число заразившихся "британским" штаммом коронавируса во Франции продолжает расти, заявляет минздрав этой страны.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Порядка 36% составляет в настоящее время число заболевших "британской" разновидностью COVID-19 во Франции, об этом в четверг на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения  страны Оливье Веран.

"Мы знаем, что 36% случаев заболеваний соответствуют "британскому" варианту, 5% - "бразильскому" или "южноафриканскому" вариантам", - отметил он.

Неделю назад министр отмечал, что "британец" выявлен у 20-25% заболевших коронавирусом. Первые случае инфицирования этим штаммом на территории Франции были зафиксированы в начале января.

Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
"Британский" штамм коронавируса обнаружен в 41 стране

Веран подчеркнул, что пока не говорит о снятии ограничений. Он также отметил, что продолжительность карантина в случае положительного результата теста на COVID-19 будет продлена до 10 дней. Ранее этот период составлял неделю, пишет РИА Новости

С 16 января действие ранее введенного во Франции комендантского часа было расширено: он вступает в силу с 18.00 на всей территории страны. Остаются закрытыми музеи, театры, кинотеатры, рестораны, бары. 

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В середине декабря 2020 года стало известно, что в Великобритании появилась новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Позже британские власти сообщили, что она распространяется быстрее и требует от населения более тщательного соблюдения карантинных мер.

Доказательств, что новый штамм более смертоносен или чаще вызывает тяжелое течение заболевания, ученые не нашли. Тем не менее ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.

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С момента начала эпидемии во Франции число заболевших коронавирусом превысило 3,5 миллиона человек, скончались свыше 83 тысяч.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (139)

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