"Невосполнимая утрата": Путин направил соболезнования супруге Андрея Мягкова

Народный артист РСФСР, известный далеко за пределами России актер театра и кино Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin Николай Гибу - об Андрее Мягкове: это был человек высочайшей культуры Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования супруге актера Андрея Мягкова Анастасии Вознесенской в связи с кончиной артиста. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Актера, педагога и режиссера Андрея Мягкова не стало в четверг, 18 февраля.

"Примите искренние соболезнования, слова поддержки и сопереживания в связи с постигшим Вас горем – смертью мужа. Кончина Андрея Васильевича Мягкова – большая, невосполнимая утрата для отечественного театра и кинематографа, для всех, кто знал этого выдающегося актера, восхищался его талантом, мастерством и удивительным обаянием", - говорится в сообщении президента России.

Владимир Путин также добавил, что имя Андрея Мягкова и его работы навсегда останутся в памяти зрителей.

Фото: Уходит эпоха... памяти Андрея Мягкова>>>

Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году. Мягков запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).

Среди последних работ актера в кино — роль царя в "Сказе про Федота-Стрельца" (2001 год) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах "32 декабря" и другие. Он сыграл и в фильме "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова, а также в сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova