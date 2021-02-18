Ой, забыла: видео с Меркель стало вирусным в соцсетях

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Решение о продлении коронавирусных ограничений до 7 марта было принято в Германии 10 февраля. Уже на следующий день в бундестаге в пользу этой меры высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она сказала, что Германия заплатила высокую цену за успехи в борьбе с COVID-19 и отвергла обвинения в нарушении законодательства в контексте ограничения свобод граждан.

"Временное серьезное ограничение свободы, тяжелые личные тяготы, одиночество, экономические тревоги, экзистенциальные страхи. Я не забываю этого ни на один день", - цитировала выступление Меркель Süddeutsche Zeitung.

Однако именно в этот день с канцлером Германии произошел конфуз: она забыла надеть после выступления защитную маску.

Вовремя спохватившись, Ангела Меркель вернулась за ней к трибуне. Этот момент сохранился на записи, и теперь видео "забывчивой" фрау канцлер стало вирусным в социальных сетях.

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