КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что южноафриканский штамм коронавируса более заразен, чем "обычный" вариант SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове уточнила, это не влияет на тяжесть течения болезни.
"Этот штамм является более заразным, так же как и британский", — сказала она, отметив, что распространение инфекции по-прежнему можно замедлить, соблюдая привычные меры предосторожности — например, социальное дистанцирование.
Штамм 501.V2 впервые выявили в Южной Африке в октябре. По данным центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность доминирует в ЮАР. Пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
Два доклада по приднестровскому урегулированию миссии ОБСЕ, датированные ноябрем 1993 года, содержали весьма разумные рекомендации, к которым, увы, не прислушались, считает известный молдавский политолог.