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Медицинские работники возле машины скорой помощи в Претории, ЮАР

ВОЗ подтвердила: южноафриканский штамм коронавируса более заразен

© REUTERS / Siphiwe Sibeko
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (141)
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Sputnik Молдова
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В январе в свет вышло исследование, в котором утверждалось, что выявленный в ЮАР штамм коронавируса представляет существенный риск повторного заражения.

Медработник в Отделении интенсивной терапии больных COVID-19 во Франции
© REUTERS / Eric Gaillard
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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что южноафриканский штамм коронавируса более заразен, чем "обычный" вариант SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове уточнила, это не влияет на тяжесть течения болезни.

"Этот штамм является более заразным, так же как и британский", — сказала она, отметив, что распространение инфекции по-прежнему можно замедлить, соблюдая привычные меры предосторожности — например, социальное дистанцирование.

Штамм 501.V2 впервые выявили в Южной Африке в октябре. По данным центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность доминирует в ЮАР. Пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (141)

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