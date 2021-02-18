Вернуть "нюх": советы врача, как восстановиться после COVID-19

Одним из основных и ярких симптомов коронавирусной инфекции является потеря обоняния: при этом после выздоровления оно возвращается не всегда.

Российский сенатор, врач Сергей Леонов полагает, что люди, утратившие обоняние из-за COVID-19, могут в дальнейшем полностью восстановить его.

"Я полагаю, что обоняние и вкус в дальнейшем восстановятся. У каждого человека разные сроки восстановления нервной ткани", - сказал законодатель в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос слушателей, столкнувшихся с потерей обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции.

Вместе с тем он допустил, что у некоторых пациентов обоняние само не восстановится. В таком случае органы восприятия нужно тренировать, пишет РИА Новости. "Если обоняние не восстанавливается, нужно тренировать его различными резкими запахами, это может быть что-то из еды, парфюм", - привел пример Леонов.

Утеря обоняния и вкуса: ВОЗ выясняет, является ли это симптомом COVID-19>>>

Он пояснил, что в этом случае работают те же приемы, которые мы используем для восстановления организма после перенесенной болезни.

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