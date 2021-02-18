23:53 18 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.97
  • USD17.39
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Обоняние

Вернуть "нюх": советы врача, как восстановиться после COVID-19

© CC0 / Pixabay / RestaurantAnticaRoma
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (141)
3 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/02/32299686.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210218/33692413/vernut-nyukh-sovety-vracha-kak-vosstanovitsya-posle-covid-19.html

Одним из основных и ярких симптомов коронавирусной инфекции является потеря обоняния: при этом после выздоровления оно возвращается не всегда.

Простуда
© CC0 / Pixabay / Mojpe
Потеря обоняния: всегда ли виноват коронавирус
КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Российский сенатор, врач Сергей Леонов полагает, что люди, утратившие обоняние из-за COVID-19, могут в дальнейшем полностью восстановить его.

"Я полагаю, что обоняние и вкус в дальнейшем восстановятся. У каждого человека разные сроки восстановления нервной ткани", - сказал законодатель в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос слушателей, столкнувшихся с потерей обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции.

Вместе с тем он допустил, что у некоторых пациентов обоняние само не восстановится. В таком случае органы восприятия нужно тренировать, пишет РИА Новости. "Если обоняние не восстанавливается, нужно тренировать его различными резкими запахами, это может быть что-то из еды, парфюм", - привел пример Леонов.

Утеря обоняния и вкуса: ВОЗ выясняет, является ли это симптомом COVID-19>>>

Он пояснил, что в этом случае работают те же приемы, которые мы используем для восстановления организма после перенесенной болезни.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (141)

По теме

Зажимая нос: названы самые отвратительные запахи в мире
"Стойка" на инфекцию: как тренируют служебных собак, выявляющих COVID-19 по запаху


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Извержение вулкана Этна в Италии.
Фото: Она проснулась – Этна снова угрожает жителям Сицилии
Захарова ответила на заявление Пентагона об угрозе НАТО со стороны России
Видео:"Не терпится найти врага": Захарова ответила на заявление Пентагона
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове в 2020 году резко упало
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове резко упало

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться