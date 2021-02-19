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Флаг Израиля

Важная информация для граждан Молдовы: что надо знать о поездках в Израиль

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (142)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210219/33693787/vazhnaya-informatsiya-dlya-grazhdan-moldovy-chto-nado-znat-o-poezdkakh-v-israel.html

В молдавской дипмиссии уточнили, что обратились к компетентным израильским органам с просьбой организовать чартерный рейс из Тель-Авива. Однако ответ дипмиссия пока не получила.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. До 6 марта 2021 года продлена приостановка полетов в Израиль. Об этом сообщило посольство Молдовы в этой стране на своей странице в Facebook.

"Израильские власти решили, что аэропорт имени Бен-Гуриона останется закрытым, а полеты в Израиль и из него будут приостановлены до 6 марта", – сказано в сообщении дипмиссии.

В структуре отметили, что посольство Молдовы обратилось к компетентным органам Израиля с просьбой об организации в порядке исключения чартерного рейса, который выполнит авиакомпания Air Moldova по маршруту Тель-Авив – Кишинев 23 февраля.

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"О решении израильских властей дипломатическая миссия сообщит дополнительно", – отметили в посольстве.

Данное ограничение Израиль ввел из-за пандемии коронавируса.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (142)

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