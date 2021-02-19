Важная информация для граждан Молдовы: что надо знать о поездках в Израиль

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. До 6 марта 2021 года продлена приостановка полетов в Израиль. Об этом сообщило посольство Молдовы в этой стране на своей странице в Facebook.
"Израильские власти решили, что аэропорт имени Бен-Гуриона останется закрытым, а полеты в Израиль и из него будут приостановлены до 6 марта", – сказано в сообщении дипмиссии.
В структуре отметили, что посольство Молдовы обратилось к компетентным органам Израиля с просьбой об организации в порядке исключения чартерного рейса, который выполнит авиакомпания Air Moldova по маршруту Тель-Авив – Кишинев 23 февраля.
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"О решении израильских властей дипломатическая миссия сообщит дополнительно", – отметили в посольстве.
Данное ограничение Израиль ввел из-за пандемии коронавируса.
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