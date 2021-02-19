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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

МИД России предложил иностранным дипломатам привиться от COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (144)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210219/33694867/mid-russia-predlozhil-inostrannym-diplomatam-privitsya-ot-covid-19.html

Российский МИД разослал дипмиссиям, находящимся на территории Москвы, приглашение пройти вакцинацию препаратом "Спутник V".

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. В Министерстве иностранных дел России сообщили о том, что что к вакцинации приглашены все работники посольств, аккредитованных в России.

В ведомстве уточнили, что "Спутник V" получила разрешение на применение более чем в 25 странах, и выразили уверенность, что последовательная прививочная кампания — общая задача всего мирового сообщества.

"Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации распространена во многих государствах, и она вполне объяснима — успешная борьба с эпидемией требует, насколько возможно, широкого охвата всех людей, находящихся в стране", — уточнили в МИД РФ.

Подобным шагом Россия выполняет свои обязательства по международным договорам, в том числе соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В числе прочего в ней говорится, что принимающая сторона должна обеспечить диппредставительства необходимыми для работы и безопасности условиями, сообщает РИА Новости.

Храм Христа Спасителя, здание Министерства иностранных дел РФ и Московский международный деловой центр Москва-Сити.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Отмечается, что прививку уже прошли часть сотрудников посольств Монголии, Афганистана, Белоруссии и Испании.

В России можно вакцинироваться "Спутником V" — первым в мире препаратом для профилактики коронавируса. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Кроме того, в ближайшее время в гражданский оборот поступит еще одна вакцина — "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор", также до конца февраля завершится регистрация третьей российской вакцины от коронавируса от Центра имени Чумакова РАН — "КовиВак".

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (144)

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