МИД России предложил иностранным дипломатам привиться от COVID-19

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. В Министерстве иностранных дел России сообщили о том, что что к вакцинации приглашены все работники посольств, аккредитованных в России.

В ведомстве уточнили, что "Спутник V" получила разрешение на применение более чем в 25 странах, и выразили уверенность, что последовательная прививочная кампания — общая задача всего мирового сообщества.

"Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации распространена во многих государствах, и она вполне объяснима — успешная борьба с эпидемией требует, насколько возможно, широкого охвата всех людей, находящихся в стране", — уточнили в МИД РФ.

Подобным шагом Россия выполняет свои обязательства по международным договорам, в том числе соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В числе прочего в ней говорится, что принимающая сторона должна обеспечить диппредставительства необходимыми для работы и безопасности условиями, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что прививку уже прошли часть сотрудников посольств Монголии, Афганистана, Белоруссии и Испании.

В России можно вакцинироваться "Спутником V" — первым в мире препаратом для профилактики коронавируса. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Кроме того, в ближайшее время в гражданский оборот поступит еще одна вакцина — "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор", также до конца февраля завершится регистрация третьей российской вакцины от коронавируса от Центра имени Чумакова РАН — "КовиВак".

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