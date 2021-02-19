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Джо Байден

США официально вернулись в Парижское соглашение по климату

© AP Photo / Susan Walsh
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210219/33699232/usa-ofitsialno-vernulis-v-parizhskoe-soglashenie-po-klimatu.html

Соединенные Штаты вновь присоединились к международному соглашению по ограничению глобального потепления.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. После подачи официального уведомления США возвращаются в Парижское соглашение по климату, призванное сдержать глобальное потепление.

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Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, размещенном на сайте Госдепа.

Документ, декларирующий повторное присоединение США к Парижскому соглашению, президент Джо Байден подписал в первый же день своего вступления в должность – 20 января.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон будет поднимать вопросы изменения климата на самых важных переговорах на всех уровнях, пишет РИА Новости.

"Реагировать на реальные угрозы, исходящие от изменения климата, и прислушиваться к нашим ученым — это находится в центре приоритетов нашей внутренней и внешней политики", — сообщил госсекретарь.

Это "жизненно важно" в вопросах национальной безопасности, миграции, международного здравоохранения, а также в экономической дипломатии и торговых переговорах, заключил он.

В Москве приветствовали возвращение США в Парижское соглашение, подчеркнув, что этот шаг активизирует международные климатические переговоры. В частности, советник президента РФ, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев рассказал, что возвращение Соединенных Штатов приведет к тому, что страны и корпорации будут брать на себе более амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов.

"Сегодня изменение климата затрагивает практически все сферы – от торговли и финансов до безопасности, и Вашингтон, естественно, будет вносить свои коррективы в эти сферы. Не стоит также забывать, что эта страна является одним из крупнейших эмитентов, и новая администрация решительно настроена декарбонизировать национальную экономику", – отметил Эдельгериев.

Парижское соглашение по климату

Парижское соглашение по климату — первый главный климатический документ по сдерживанию глобального потепления. Ряд стран мира подписали его в декабре 2015 года.

В рамках соглашения государства добровольно взяли на себя обязательства значительно сократить выбросы парниковых газов в последующие несколько десятилетий и удерживать их на определенной отметке.

Все стороны, присоединившиеся к соглашению, также должны принять меры по технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, в энергопоставках должна расти доля возобновляемых источников.

США при Дональде Трампе вышли из соглашения, однако Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении.

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