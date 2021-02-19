Румыния обновила список стран, для которых действует карантин: что это значит

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список стран с повышенным риском инфицирования коронавирусом.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Румыния оставила Молдову в списке стран с повышенным риском инфицирования COVID-19. Таким образом, граждане республики, которые со следующей недели отправятся на другой берег Прута, будут вынуждены уходить на десятидневную самоизоляцию.

При этом карантин обязателен, даже если человек предоставит отрицательный тест на COVID-19.

Помимо Молдовы, в этом списке стран числятся Израиль, Чехия, Черногория, Монако, Португалия, Франция, Эстония, Республика Беларусь, Литва и США.

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В Румынии сохраняется запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства. Исключение составляют:

члены семей граждан Румынии;

члены семей граждан других стран - членов Европейского союза, Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации с местом жительства в Румынии;

лица, у которых есть долгосрочная виза, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданный органами власти, или подобный документ, выданный властями других стран, согласно законодательству Европейского союза;

граждане, осуществляющие поездки в профессиональных целях, что подтверждается визой, видом на жительство или другим документом, а также медработники, исследователи в сфере медицины, сотрудники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала, задействованного в перевозке товаров;

персонал дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также члены их семей, сопровождающие их в постоянных миссиях на территории Румынии, военный персонал или персонал, который может предоставить гуманитарную помощь;

транзитные пассажиры, в том числе репатриированные в результате предоставления консульской защиты;

пассажиры, путешествующие по весомым причинам;

граждане, которые нуждаются в международной защите;

иностранцы и лица без гражданства, путешествующие в целях обучения;

иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные сотрудники, если их трудоустройство экономически необходимо и их деятельность не может быть отложена или осуществлена ​​за рубежом;

иностранцы и лица без гражданства – приграничные, сезонные сельскохозяйственные рабочие, моряки;

члены международных спортивных делегаций, участвующие в соревнованиях, организованных на территории Румынии в соответствии с законом;

члены съемочных групп по производству кино- или аудиовизуальной продукции, технический персонал, артисты, участвующие в культурных мероприятиях, проводимых в Румынии, на основании подтвержденных договорных отношений или подтверждающих документов.

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