В России высоко оценили высадку американского аппарата на Марс

Дмитрий Песков приветствовал успехи американской исследовательской миссии на Марсе, при этом призвал не забывать и о российской космической программе.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал космические достижения, ставшие, подобно состоявшейся накануне высадке американского ровера на Марсе, достоянием всего человечества.

"Разумеется, любые успехи в освоении космического пространства – это достояние человечества, и их можно только приветствовать", – заявил он на встрече с журналистами.

Песков также отметил, что каждая страна, которая имеет свою космическую программу, находится в состоянии конкуренции "в хорошем смысле этого слова", пишет РИА Новости.

По мнению официального представителя Кремля, именно эта конкуренция во многом является очень эффективным драйвером развития.

"Еще раз повторяю: любой успех, конечно, он достоин, чтобы его приветствовать, но и, конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса. Давайте про нее тоже не забывать", – добавил Песков.

Ранее "Роскосмос" поздравил НАСА с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс в официальном Telegram-канале госкорпорации.

"От лица руководства госкорпорации "Роскосмос" поздравляю команду Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, а также лаборатории реактивного движения с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс. Желаю всем вам удачи и в полной мере выполнить программу научных исследований!" – приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

Американский исследовательский аппарат Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Марсе.

Миссия Mars 2020 с аппаратом Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На его борту находится устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на поверхности другой планеты.

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