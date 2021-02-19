Четыре глобальных приоритета для мировых держав: мнение ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал четыре глобальных приоритета для стран мира.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Антониу Гутерреш призвал разработать глобальный план вакцинации, добиться достижения нулевого выброса парниковых газов к 2050 году, снизить геополитическую напряженность и укрепить дипломатию. Кроме того, по его словам, человечеству необходимы солидарность и международное сотрудничество, передает РИА Новости.

"Вакцины должны быть доступны для каждого и везде. Равенство в контексте вакцин имеет важное значение для спасения жизней и спасения экономик", - сказал Гутерреш. © Sputnik / Alexey Vitvitsky ООН высказалась за срочный план вакцинации от COVID-19 в мире

Он также особо подчеркнул, что для инициативы COVAX необходимо предоставить 6,8 миллиарда долларов, а страны мира должны делиться лишними дозами вакцины.По его словам, "за счет обмена лицензиями и передачи технологий" глобальные мощности по производству этих препаратов нужно "как минимум удвоить".

"Полагаю, что G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки такого глобального плана вакцинации", - подчеркнул он.

Гутерреш говорит, что такой план мог бы объединить страны, компании, международные организации и финансовые учреждения, обладающие необходимыми полномочиями, научной экспертизой, производственными и финансовыми мощностями.

Вторым приоритетом он назвал соращение до нуля к середине столетия выбросов парниковых газов в атмосферу.

"Страны, на долю которых приходится более 65% выбросов и более 70% мировой экономики, обязались к 2050 году добиться нулевых выбросов парниковых газов. Давайте расширим эту коалицию до 90% к ноябрьской климатической конференции в Глазго", - указал генсек.

В-третьих, Гутерреш призвал снизить геополитическую напряженность и укрепить "дипломатию во имя мира", а также призвал к глобальному прекращению огня в вооруженных конфликтах.

Он в очередной раз предостерег мир от ситуации, когда две крупнейшие экономики (США и Китай) разделили бы планету на две противоположные части - каждая со своей доминирующей валютой, торговыми и финансовыми правилами, а также собственным интернетом и возможностями искусственного интеллекта, пишет агентство.

Четвертым приоритетом генсек назвал необходимость укрепления многостороннего подхода, солидарности и международного сотрудничества.

Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале. Форум обычно собирал в Мюнхене мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов международной политики. Глава конференции Вольфганг Иншингер рассчитывает, что помимо онлайн-мероприятия, которое пройдёт в традиционные сроки форума в феврале, ему удастся организовать и очную встречу позже в этом году. Полноценную конференцию пока не дает провести пандемия коронавируса.

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