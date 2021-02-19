Врач назвал болезнь, которая потрясет планету

Сейчас кажется, что опаснее заболевания, чем коронавирус, не существует, но это заблуждение, считает известный доктор.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Опаснее, чем коронавирус, для человечества может оказаться грипп, считает российский врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Грипп — это то, что еще потрясет нашу планету, попомните мои слова. Все ученые, все вирусологи ждут мутаций, ждут птичьего гриппа, свиного гриппа. И там смертность будет в разы <…> больше, чем от коронавируса", — сказал он.

Врач также напомнил, что с приходом пандемии грипп никто не "отменил2. По его словам, в некоторых случаях пациенты могут одновременно заражаться двумя этими вирусами.

Мясников также выразил мнение, что статистика смертности от коронавируса в разных странах может быть неточной, так как многих переболевших, в том числе и бессимптомно, не успевают учитывать. А вот процент смертности от гриппа, по его словам, в реальности гораздо выше, чем принято считать.

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