Врач назвал болезнь, которая потрясет планету

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Опаснее, чем коронавирус, для человечества может оказаться грипп, считает российский врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"Грипп — это то, что еще потрясет нашу планету, попомните мои слова. Все ученые, все вирусологи ждут мутаций, ждут птичьего гриппа, свиного гриппа. И там смертность будет в разы <…> больше, чем от коронавируса", — сказал он.
Мясников также выразил мнение, что статистика смертности от коронавируса в разных странах может быть неточной, так как многих переболевших, в том числе и бессимптомно, не успевают учитывать. А вот процент смертности от гриппа, по его словам, в реальности гораздо выше, чем принято считать.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>