В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

Еще один российский препарат против COVID-19 успешно прошел процедуру регистрации и одобрен для использования.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. В субботу стало известно о том, что Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 "КовиВак". Новый препарат был создан в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН).

© Photo : ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова В России зарегистрирована вакцина "Ковивак" от COVID-19

Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он также подчеркнул, что первые 120 тысяч доз новой вакцины поступят в гражданский оборот уже в середине марта. Также в планах у разработчика – выход на международные рынки, пишет РИА Новости.

Сообщается, что вакцина "КовиВак" рекомендована к применению для лиц с 18 до 60 лет. Расширение показаний к применению будет возможно после прохождения второй фазы клинических исследований с участием добровольцев старше 60 лет и добровольцев с сопутствующими заболеваниями. Также на март 2021 года запланирована третья фаза клинических исследований препарата. В ней примут участие 3000 человек.

Препарат "КовиВак" — не просто третий по счету после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны", но и третий по виду. Его разработали на основе целого инактивированного (иногда говорят "убитого") коронавируса. При введении организм распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям.

По мнению директора Центра имени Чумакова, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, "КовиВак" будет эффективен и против мутировавших штаммов, поскольку в нем использован вирус целиком, а не фрагменты его генома.

Клинические испытания начались в начале октября, пока нежелательных проявлений не выявили. Скоро завершится вторая фаза, дальше тесты пройдут на трех тысячах добровольцев.

Сейчас в России можно привиться от коронавируса вакциной "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Этот препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

Кроме того, в октябре Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину — "ЭпиВакКорону", разработанную новосибирским центром "Вектор".

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