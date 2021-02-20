11:31 20 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.07
  • USD17.46
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.63
Поиск
Вакцинация. Архивное фото

В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (155)
64 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/16/31761906.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210220/33707527/v-russia-zaregistrirovana-tretya-vaktsina-ot-koronavirusa.html

Еще один российский препарат против COVID-19 успешно прошел процедуру регистрации и одобрен для использования.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. В субботу стало известно о том, что Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 "КовиВак". Новый препарат был создан в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН).

В России зарегистрирована вакцина Ковивак от COVID-19
© Photo : ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова
В России зарегистрирована вакцина "Ковивак" от COVID-19

Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он также подчеркнул, что первые 120 тысяч доз новой вакцины поступят в гражданский оборот уже в середине марта. Также в планах у разработчика – выход на международные рынки, пишет РИА Новости.

Сообщается, что вакцина "КовиВак" рекомендована к применению для лиц с 18 до 60 лет. Расширение показаний к применению будет возможно после прохождения второй фазы клинических исследований с участием добровольцев старше 60 лет и добровольцев с сопутствующими заболеваниями. Также на март 2021 года запланирована третья фаза клинических исследований препарата. В ней примут участие 3000 человек.

© Sputnik / AFK Sistema
Регистрация третьей российской вакцины от COVID-19 пройдет в феврале

Препарат "КовиВак" — не просто третий по счету после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны", но и третий по виду. Его разработали на основе целого инактивированного (иногда говорят "убитого") коронавируса. При введении организм распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям.

По мнению директора Центра имени Чумакова, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, "КовиВак" будет эффективен и против мутировавших штаммов, поскольку в нем использован вирус целиком, а не фрагменты его генома.

Клинические испытания начались в начале октября, пока нежелательных проявлений не выявили. Скоро завершится вторая фаза, дальше тесты пройдут на трех тысячах добровольцев.

Сейчас в России можно привиться от коронавируса вакциной "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Этот препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

Кроме того, в октябре Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину — "ЭпиВакКорону", разработанную новосибирским центром "Вектор".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (155)

По теме

Какой вакциной лучше привиться? Пять главных мифов о вакцинации
В Кремле рассказали о возможности совместного производства вакцины
Президент Молдовы рассказала, когда в страну поступит вакцина от COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Будет зима, говорили они. Будет весело, говорили они. Маленький мопс в комбинезоне на заснеженной лестнице.
Фото: 15 животных, которым зима порядком надоела
Как на Украине разрушаются старинные дворцы и усадьбы
Видео: Памятники забвению - как на Украине разрушаются старинные усадьбы
Урожайная статистика Молдовы
Сельскохозяйственные потери Молдовы: урожай-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться