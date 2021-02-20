В Москве простились с Андреем Мягковым

Церемония прощания с народным артистом состоялась в МХТ имени Чехова, где он прослужил более 30 лет.

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. В Московском художественном театре имени Чехова попрощались с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, который скончался 18 февраля на 83-м году жизни.



Церемония состоялась в театре, где актер служил более 30 лет. Гроб установили на сцене в окружении многочисленных цветов и венков, в том числе от президента РФ.

Проститься с актером пришли министр культуры Ольга Любимова, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, актеры Авангард Леонтьев, Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Владимир Краснов, Александр Феклистов, Евгений Киндинов, Виктор Рыжаков, Вера Сотникова, а также многочисленные поклонники творчества великого артиста.



После завершения гражданской панихиды поклонники проводили артиста аплодисментами. Похороны Мягкова состоятся на Троекуровском кладбище, пишет РИА Новости.

В родном городе Мягкова, Санкт-Петербурге, в честь народного артиста планируют назвать улицу или сквер. Соответствующее предложение было направлено в городской комитет по культуре одним депутатом заксобрания Петербурга.

Памятная доска может появиться и на доме в Москве, где жил Мягков.

Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году. Мягков запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977). Среди последних работ актера в кино — роль царя в "Сказе про Федота-Стрельца" (2001 год) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах "32 декабря" и другие. Он сыграл и в фильме "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова, а также в сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.

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