Эксперты сравнили российские вакцины от COVID-19

Ученые дали свои рекомендации по применению каждой из зарегистрированных российских вакцин, определив, кому и при каких условиях следует ими прививаться.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Лицам, поддерживающим большое количество социальных контактов, таким, как врачи и учителя, лучше всего прививаться вакциной центра имени Гамалеи "Спутник V", аллергикам и пациентам с хроническими заболеваниями подойдет векторовская "ЭпиВакКорона", а разработка центра имени Чумакова "КовиВак" является усредненным вариантом.

Свои рекомендации дали РИА Новости эксперты.

Врачам и учителям подойдет "Спутник V"

"Цель любой вакцинации - создать иммунный ответ при наименьших побочных эффектах со стороны организма. Если мы будем выбирать, кому какую вакцину делать, нужно ориентироваться на тот эффект, который человек хочет добиться, а также на здоровье, насколько пациент сможет перенести данную конкретную прививку и на тот факт, болел ли уже человек или не болел", – рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Именно вакцину "Спутник V" эксперт назвал самой иммуногенной на данный момент. То есть она способна вырабатывать иммунитет наиболее активно и на максимально длительный срок. При этом препарат несет в себе и определенное количество генетической нагрузки и может вызывать определенные реакции организма в виде температуры, болей в месте укола и так далее.

"Эта вакцина показана тем людям, которые активно общаются с инфекциями: преподаватели, врачи, люди, которые занимаются социальной работой - те, кто находится на передовой и у кого большой поток общения. При этом "Спутник V" нежелательно делать пациентам, у которых есть хронические заболевания различные, особенно заболевания аутоиммунного характера", - уточнил Тимаков.

Кроме того, "Спутник V", по словам кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, более реактогенен.

При хронических заболеваниях и аллергиях - "ЭпиВакКорона"

Белковая вакцина от центра "Вектор", по словам Тимакова, также вырабатывает хороший иммунитет, но на менее длительный срок - полгода-год.

"В условиях эпидпроцесса, который сейчас идет, эта вакцина показана для предупреждения коронавируса для категории лиц, которые имеют хронические заболевания, для старшего поколения, потому что на нее реакция минимальна", – заявил инфекционист.

© RIA Novosti Из чего состоит пептидная вакцинв

Вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", как отметил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, подойдет самому чувствительному контингенту, людям с аллергиями или тем, кто принимает препараты, например, с иммунодепрессивным действием.

"КовиВак" - усредненный вариант

Говоря о третьей российской вакцине, эксперт подчеркнул, что "КовиВак" по переносимости не так тяжел, как "Спутник V", но при этом он может чаще давать температурную реакцию, чем "ЭпиВакКорона". Таким образом, вакцина центра имени Чумакова является усредненным вариантом.

"Три вакцины - это очень разумный вариант, потому что они все отличаются по своим платформам конструирования, по технологии и немного, но все-таки отличаются по назначению... В принципе, они все взаимозаменяемые совершенно. Но надо учитывать, что меньше побочных эффектов, теоретически и по опыту применения аналогичной по технологии полиомиелитной вакцины, которую центр Чумакова много лет выпускает, у них меньше побочных эффектов", – рассказал Жемчугов.

"Вакцина "КовиВак" только что зарегистрирована и рекомендована для возрастной категории от 18 до 60 лет. Следовательно, она точно противопоказана на данный момент для лиц старше 60 лет", – отметил Вознесенский.

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