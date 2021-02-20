В мире зафиксированы два случая вспышки птичьего гриппа

Сразу два сообщения об обнаружении очагов заболевания птичьим гриппом в России и Нидерландах были обнародованы в субботу.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Вспышка птичьего гриппа обнаружена на голландской птицефабрике в Синт-Уденроде в провинции Северный Брабант.

Эту информацию обнародовало Министерство сельского хозяйства Нидерландов.

"В радиусе 1 километра от предприятия расположены еще две птицефермы. На зараженной птицефабрике обитают примерно 35 тысяч птиц, на двух других фермах содержат, соответственно, 49 920 и 47 000 кур", – говорится в сообщении Минсельхоза.

Специалисты ведомства подчеркнули, что речь, скорее всего, идет о высокопатогенном варианте птичьего гриппа, поэтому все куры на птицефабрике и двух соседних фермах будут уничтожены с целью предотвращения распространение вируса, сообщает РИА Новости.

Также власти Нидерландов запретили транспортировку птицы в 10-километровой зоне вокруг пораженной вирусом птицефабрики в Синт-Уденроде.

"Запрет на транспортировку распространяется на птицу, яйца, птичий помет и использованные подстилки, а также на других животных и продукты животноводства с ферм, где разводят птицу в коммерческих целях", – проинформировали в министерстве.

Еще один очаг заболевания зафиксирован на птицефабрике на юге России. Причем здесь уже речь идет об инфицировании работников предприятия новым штаммом вируса H5N8.

Ученые из центра "Вектор" выделили генетический материал этого заболевания у семерых сотрудников фабрики. Сообщается, что вспышка заболевания была зафиксирована среди поголовья птиц еще в декабре 2020 года.

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "России 24".

"Все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким", — добавила она.

На фабрике были оперативно проведены мероприятия по защите людей и животных, что позволило остановить распространение инфекции. По словам Поповой, вирус пока не передается от человека к человеку, но может "научиться" этому после мутации.

"Я хочу сказать, что обнаружение этих изменений, когда вирус еще не обрел свойство передаваться от человека к человеку, дает всем нам, всему миру время подготовиться к возможным изменениям и уже реагировать адекватно и своевременно: и разработать тест-системы, и подготовить вакцинные платформы, прежде чем этот вирус станет более патогенным и более опасным для человека и обретет навык передаваться от человека к человеку", — сказала она.

В этой связи Попова подчеркнула значимость открытия российских ученых. В Центре "Вектор" заявили, что готовы начать разработку теста на новый вид птичьего гриппа.

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